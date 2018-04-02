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Başkan Toruntay; “Kadroya geçiş süreci tamamlanan emekçilerimize hayırlı olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “2 Nisan itibariyle kadro geçişleri tamamlandı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “2 Nisan itibariyle kadro geçişleri tamamlandı. Kadroya geçen tüm emekçi kardeşlerimizin kadrosu hayırlı olsun” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kadroya geçişlerin tamamlanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Toruntay açıklamasında, “Yıllardır süren ve ülkemizin ciddi sorunları arasında olan taşeron, 2017 yılının sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle tarihe karıştı. Bu sorunu her platformda dillendiren, çözüm arayışları için tüm yollara başvuran HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu durumdan oldukça memnunuz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımız olmak üzere, kadro sürecinde emeği geçen tüm hükümet yetkililerimize hem sendikamız hem de üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Çok zorlu süreçlerden bugünlere geldik. Taşeron olarak hizmet veren kardeşlerimizin sorunlarına kimse kulak asmazken, biz dert edindik ve konuyla ilgili çalışmalar yürüttük. HAK-İŞ olarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce işçi kardeşlerimizle toplantılar yaptık, ülkemizin önünü tıkayan sorunlardan biri olan Taşeron düzen için çözümler aradık. Çok şükür girişimlerimiz, çalışmalarımız zayi olmadı ve bugün itibariyle binlerce Taşeron emekçimiz kadroya geçti. Kadro alan tüm emekçi kardeşlerimize kadroları hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Kadroya geçemeyen işçiler için girişimlerin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Genel Başkan Mustafa Toruntay, “Kadro alamayan işçi kardeşlerimiz için de girişimlerimiz hala sürüyor. Hükümet yetkilerimizle sürekli temas halindeyiz. Dileğimiz, belirlenen kriterlere uyan emekçi kardeşlerimizin de kadrolarına bir an önce kavuşması. Hem biz hem de hükümet yetkililerimiz gerçekten samimi bir çalışma yürütüyor. Şartlar olgunlaşırsa kadro alamayan işçilerimiz de kadrolarına kavuşacaktır” dedi.

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