Başkan Tuğba Akbulut ve ekibinden Ali Çetinbaş’a ziyaret

AK Parti Gediz İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ali Çetinbaş, teşkilat olarak 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını ifade etti.

Çetinbaş, "Ziyaretimize gelen Gediz İlçe Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Akbulut ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Partimizin bugüne kadar gerçekleşen bütün başarılarında kadın kollarımızın emeği çok büyüktür. Davamız kutlu, hedefimiz büyük. Ülkemizi refah ve aydınlık yarınlara getirebilmek için Gediz Kadın Kollarımız 24 Haziran’a hazır" diye konuştu.

Tuğba Karabulut, ziyaret sonrası Çetinbaş’da hediye takdim etti. (EFE)