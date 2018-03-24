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Başkan Tuna Akyurt’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti. Başkan Tuna’ya Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de eşlik etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, tek tek dükkanları ziyaret etmeyi unutmadı. İlçeye yönelik talepleri dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tuna, ilçe sakinlerinin fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

Başkan Tuna’ya fuar alanı teşekkürü
Akyurt Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Tuna’ya Akyurtlular fuar alanının ilçede yapılması konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Mart ayı sonunda ihalesi yapılacak fuar alanın ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Sizin destekleriniz sayesinde fuar alanı hem ilçemize yapılacak hem de çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunun için size özel teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Özel toplu taşım araçları
İlçede faaliyet gösteren özel toplu taşım araçlarının durumu da görüşmelerde gündeme geldi. Ayantaş, özel toplu taşım araçlarının sözleşmelerinin 2019 yılında sona ereceğini ve araç sahiplerinin araçlarını 2019 yılında yenileyerek sözleşmelerinin devam etmesini istediklerini Başkan Tuna’ya iletti. Başkan Tuna da önceliklerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Biz sıkıntı çıkarmak için değil, çözüm üretmek için buradayız. Oturulur, konuşulur vatandaşın memnun olacağı en iyi nokta bulunarak ona göre anlaşılır. Keyfimize göre şöyle olsun böyle olsun diyemeyiz. Bizim temel gayemiz vatandaşın memnuniyeti."
Başkan Ayantaş’ın gümüş işlemeli Türk bayrağı tablosu hediye ettiği Başkan Tuna, Akyurt Kaymakamı Osman Altın’a da ziyaret gerçekleştirdi.

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