Başkan Tuna Akyurt’ta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, haftalık ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti. Başkan Tuna’ya Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, tek tek dükkanları ziyaret etmeyi unutmadı. İlçeye yönelik talepleri dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tuna, ilçe sakinlerinin fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

Başkan Tuna’ya fuar alanı teşekkürü

Akyurt Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Başkan Tuna’ya Akyurtlular fuar alanının ilçede yapılması konusundaki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Mart ayı sonunda ihalesi yapılacak fuar alanın ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Sizin destekleriniz sayesinde fuar alanı hem ilçemize yapılacak hem de çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bunun için size özel teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.