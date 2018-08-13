Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’da yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Başkan Tuna,“Ankaramız’da yağışlardan meydana gelen su baskınlarının önlenmesi, alt geçitlerimizde ve belli noktalardaki su baskınlarının yaşanmaması için bir çalışma başlatıyoruz. Projelerini, çalışmalarını, hazırlıklarını tamamladık, ihalesini de gerçekleştirdik. Önümüzdeki çarşambadan itibaren çalışmalara başlayacağız” dedi.

Bayram, süresince de çalışmaların süreceğini söyleyen Tuna, bayram tatilinden dolayı vatandaşların çalışmalardan daha az etkileneceğini düşündüklerini kaydetti.

Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

İZİNLER KALDIRILDI



“Bu süre zarfında da ASKİ’nin izinleri kaldırılmış bulunuyor. Bu kadro, bu ekiplerle beraber bu işlerin tamamlanması için çalışmalarımız başlayacak.”

Tuna, Çankaya’daki Kızılay-Akay Caddesi bağlantısında ve Kara Kuvvetleri’nin önünde atık su ve yağmur suyu hattı, Eskişehir yolunda ise 3 kilometre yağmur suyu hattı, Altındağ’daki Altınsoy Caddesinde, gar kavşağında atık su ve yağmur suyu, Talatpaşa Bulvarında atık su hattı döşeneceğini söyledi.