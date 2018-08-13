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Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’da 15 noktada yarından itibaren atık su ve yağmur suyu hattı çalışması başlatılacağını belirterek "ASKİ’nin izinleri kaldırıldı.Ekiplerimiz 24 saat çalışacak” dedi.

Başkan Tuna, Ankara'da alt yapı seferberliği başlattı: İzinler kaldırıldı, 24 saat çalışılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’da yapılacak olan altyapı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Başkan Tuna,“Ankaramız’da yağışlardan meydana gelen su baskınlarının önlenmesi, alt geçitlerimizde ve belli noktalardaki su baskınlarının yaşanmaması için bir çalışma başlatıyoruz. Projelerini, çalışmalarını, hazırlıklarını tamamladık, ihalesini de gerçekleştirdik. Önümüzdeki çarşambadan itibaren çalışmalara başlayacağız” dedi.

Bayram, süresince de çalışmaların süreceğini söyleyen Tuna, bayram tatilinden dolayı vatandaşların çalışmalardan daha az etkileneceğini düşündüklerini kaydetti.

Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

İZİNLER KALDIRILDI

“Bu süre zarfında da ASKİ’nin izinleri kaldırılmış bulunuyor. Bu kadro, bu ekiplerle beraber bu işlerin tamamlanması için çalışmalarımız başlayacak.”

Tuna, Çankaya’daki Kızılay-Akay Caddesi bağlantısında ve Kara Kuvvetleri’nin önünde atık su ve yağmur suyu hattı, Eskişehir yolunda ise 3 kilometre yağmur suyu hattı, Altındağ’daki Altınsoy Caddesinde, gar kavşağında atık su ve yağmur suyu, Talatpaşa Bulvarında atık su hattı döşeneceğini söyledi.

Tuna, Mamak’ta ise Neşet Ertaş Caddesinde, Samsun yolu ile hatip çayı bağlantısında ve Mamak Belediyesi önünde atık su hattı ve yağmur suyu hattı döşeneceğini belitti.

Tuna, Yenimahalle İlçesinde ise Elektrokent Kavşağında, İvedik OSB’de yağmur suyu ve atık su hattı Kuzey yıldızı Mahallesinde ise yağmur suyu hattı döşeneceğini söyledi.

Tuna, Etimesgut’daki Devlet Mahallesi Eryaman altgeçitinde ve Pursaklar’da yağmur suyu hattı döşeneceğini ifade etti. Tuna, Protokol yolunda ise yağmur suyu hattı ve kutu geçit inşaatı yapılacağını belitti. Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece Ankaramız’daki su baskınlarının önlenmesi noktasınca ciddi bir çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız. Ani yağışlardan dolayı su baskınlarını önleme noktasında da bu çalışmaları başlatıyoruz. Tabii, bu çalışmalar sırasında da vatandaşlarımızın trafikte rahatsızlığı olacak. Vatandaşlarımıza vereceğimiz bu rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz ama bu olmazsa olmaz bir durum. Böyle bir hastalık ve bu hastalık da ilaçla tedavi edilemiyor, ancak ameliyat gerekiyor. Bu bir ameliyat. Ameliyat noktasında da tabii, hastaneye yatacaksın, narkoz yiyeceksin, bir süre hastanede yatacaksın, Bir rahatsızlık oluyor, kimse ameliyat olmak istemez ama biz bu işi ameliyatla çözme noktasında mecbur olduğumuz için böyle bir sıkıntılı dönem olacak ama sonu inşallah iyi olacak.”

EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞACAK

Ekiplerin 24 saat çalışacağını vurgulan Tuna, “Yolları kısmen kapatacağız. Ayrıca, bu çalışmalarla Ankara Çayına, Hatip Çayına ve Çubuk Çayına da atık su bağlantılarını da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Dolayısıyla çaylarımızdaki kirlilik de ortadan kalkmış olacak” ifadesini kullandı.

Başkan Tuna, Kızılay’daki çalışmanın 45 gün, Eskişehir yolundaki çalışmanın 65 gün, Kara Kuvvetleri’nin önündeki çalışmanın 30 gün, Altındağ’daki gar önündeki çalışmaların 45 gün, Neşet Ertaş Caddesinde 90 gün, Mamak Belediyesi önündeki çalışmanın 90 gün, İvedik OSB’deki çalışmaların 60 gün, Kuzey Yıldızı bölgesindeki çalışmaların 30 gün, Eryaman Kavşağı’ndaki çalışmaların 30, Gümüşköy ile protokol yolundaki çalışmaların da 60 gün süreceğini kaydetti.

Tuna, trafiğin ağırlıklı olarak Akay Kavşağı, gar kavşağı, Neşet Ertaş Caddesi ve Kara Kuvvetleri önünün etkileneceğini söyledi. (İHA)

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