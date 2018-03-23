HABER

Başkan Tuna yaşlıları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ’Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla Mersin İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çiçek verdi.Ziyaretinde huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Tuna, herkesin bir gün yaşlanacağının bilincinde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Yaşlılarımıza saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyelim” dedi.Milli ve manevi değerleri yaşatarak bunların gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü görevi üstlenen yaşlıların en kıymetli hazine olduğunu vurgulayan Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak huzurevi sakinlerimizi her zaman ziyaret ederek, hayır dualarını alıyoruz.

Başkan Tuna yaşlıları unutmadı

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ’Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla Mersin İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çiçek verdi.
Ziyaretinde huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Tuna, herkesin bir gün yaşlanacağının bilincinde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Yaşlılarımıza saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyelim” dedi.
Milli ve manevi değerleri yaşatarak bunların gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü görevi üstlenen yaşlıların en kıymetli hazine olduğunu vurgulayan Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak huzurevi sakinlerimizi her zaman ziyaret ederek, hayır dualarını alıyoruz. Sıkıntıları varsa imkanlarımız ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz. İlçemizdeki huzurevi yöneticilerimiz ile de sürekli istişare halindeyiz. Büyüklere sevgi ve saygı Türk örf ve adetlerinde en önemli unsurdur. Unutulmamalıdır ki, bir gün hepimiz yaşlanacağız. Değerli büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Analarımızın duası, babalarımızın gölgesi yeter” diye konuştu.

Başkan Tuna yaşlıları unutmadı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Başakşehir'den yeni Emre Akbaba atağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Kısa mesafe kavgası başını yaktı! Taksiciye hapis şoku!

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Trafikte son durum! Zincirleme kaza trafiği kilitledi, TEM İstanbul yönü kapandı

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.