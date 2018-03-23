Başkan Tuna yaşlıları unutmadı

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ’Yaşlılara Saygı Haftası’ dolayısıyla Mersin İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çiçek verdi.

Ziyaretinde huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Tuna, herkesin bir gün yaşlanacağının bilincinde olması gerektiğine vurgu yaparak, “Yaşlılarımıza saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyelim” dedi.

Milli ve manevi değerleri yaşatarak bunların gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü görevi üstlenen yaşlıların en kıymetli hazine olduğunu vurgulayan Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak huzurevi sakinlerimizi her zaman ziyaret ederek, hayır dualarını alıyoruz. Sıkıntıları varsa imkanlarımız ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz. İlçemizdeki huzurevi yöneticilerimiz ile de sürekli istişare halindeyiz. Büyüklere sevgi ve saygı Türk örf ve adetlerinde en önemli unsurdur. Unutulmamalıdır ki, bir gün hepimiz yaşlanacağız. Değerli büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Analarımızın duası, babalarımızın gölgesi yeter” diye konuştu.