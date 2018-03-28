Başkan Tuna'dan milli güreşçilere ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.
Hazırlıklarını Ankara'daki Elmadağ Kamp Merkezi'nde sürdüren milli güreşçilerle bir araya gelen Başkan Tuna, sporculara başarı diledi.
Ziyarette Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, Elmadağ AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çete, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de yer aldı.
Avrupa Güreş Şampiyonası 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
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