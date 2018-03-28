HABER

Başkan Tuna'dan milli güreşçilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Başkan Tuna'dan milli güreşçilere ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

Hazırlıklarını Ankara'daki Elmadağ Kamp Merkezi'nde sürdüren milli güreşçilerle bir araya gelen Başkan Tuna, sporculara başarı diledi.

Ziyarette Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, Elmadağ AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çete, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de yer aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi!
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elmadağ mustafa tuna Serbest Güreş Milli Takımı

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.