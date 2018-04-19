Başkan Tuna’ya ’altınçağ’ ödülü

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ’altınçağ’ ödülüne layık görüldü.

Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaptığı hizmetlerle 14 yılda 11 kez ’yılın belediye başkanı’ ve 7 kez de ’yılın spor adamı’ seçilen Başkan Tuna, gelişim ve değişim çağını yaşayan Toroslar’a kazandırdığı yatırım ve hizmetlerinden dolayı ‘altınçağ’ ödülüne layık görüldü. Tuna böylelikle, 14 yılda 19’uncu ödülünü aldı.

Gamze Görgen organizasyonuyla düzenlenen iş, siyaset, sanat ve spor alanında önemli isimlerin katıldığı ’altınçağ ödül gecesi’nde ödülünü, Görgen’den alan Başkan Tuna, “Toroslarımıza kazandırdığımız hizmetlerimizin ödülle taçlandırılması bizim için mutluluk vericidir. Biz, 300 bin nüfuslu bir aileyiz. Bu ödüller de Toroslarımızındır” dedi.

Sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmaktan büyük onur duyduklarını belirten Tuna, “Göreve geldiğimiz 14 yıl önce bir çalışma yol haritası çizdik. Toroslarımız sağlığın, eğitimin ve gençliğin merkezi olacak dedik. Devletin bütün sağlık yatırımlarını arsa vermek üzere bölgemize getirdik. Tüm olumsuz işlerin eğitimle düzeleceği düşüncesiyle ilçemizdeki eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 okul yeri verdik. Bir milletin geleceğe umutla bakabilmesinin tek yolu gençlerini doğru ve sağlıklı yetiştirmesiyle mümkündür. Bu amaçla bugüne kadar 10 spor kompleksi inşa ettik ve 4 spor kompleksimizin de yapım çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Toroslarımızın geleceğini planlamak ve en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Torosların daha önce köy görüntüsü içerisindeki bir yer iken bugün yatırımlarla ve hizmetlerle kendi kendine yetebilen ve en hızlı gelişen, doğru yapılaşmanın olduğu bir ilçe konumuna geldiğini kaydeden Tuna, "Denizimiz yok ama yaylalarımızın öne çıkartılması amacıyla eko ve doğa turizmini hayata geçirdik. Tüm projelerimiz, Toroslarımızın güçlü geleceğini planlamak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak içindir. Gelecek dönemde Toroslarımız bugün olduğu konumdan çok daha uçlara gelecektir inşallah. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Geldiğimiz yeri çiziyoruz ve işaretliyoruz. Daha yüksek ufuk ve vizyonlara bakmak suretiyle gelişmeyi daha da öne çıkartacağız. Ama bizi biz yapan değerlerimizden de asla taviz vermeyeceğiz. Biz Toroslar olarak 300 bin kişilik bir aileyiz diyoruz. Birbirimizle olan dayanışma ruhu bir aidiyet duygusu içerisinde tüm Toroslarımızın insanına yansıdı. Allah bu birliğimizi bozmasın. Yunus Emre’nin dediği gibi birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz. Toroslarımız, dimdik ve birlik içerisinde Mersinimiz ile birlikte bir bütün" ifadelerini kullandı.