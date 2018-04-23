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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir görünüme kavuşturduğu Şarampol Caddesi 23 Nisan coşkusuna ev sahipliği yaptı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Antalyalı çocuklar SGK Kavşağı’ndan Muratpaşa Cami yönüne doğru Şarampol Caddesi boyunca şenlik yürüyüşü yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir görünüme kavuşturduğu Şarampol Caddesi 23 Nisan coşkusuna ev sahipliği yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Antalyalı çocuklar SGK Kavşağı’ndan Muratpaşa Cami yönüne doğru Şarampol Caddesi boyunca şenlik yürüyüşü yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu’nun mini konseriyle başlayan yürüyüşte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullar, özel okullar, rehabilitasyon merkezlerinden özel öğrenciler ve Antalyaspor altyapısından gençler yer aldı. Yürüyüşe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve küçük oğlu Akın, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve vatandaşlar da katıldı.

Mehteran eşliğinde yürüdüler
Çocukların coşkusuna Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da yol boyu eşlik etti. Şarampol Caddesi boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen çocuklar esnafı ve Antalyalıları selamladı. Kostümleriyle caddeyi renklendiren çocuklara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İşyerlerinin önünde ve evlerinin balkonundan coşkuya ortak olan Antalyalılar korteji alkışlayarak destek verdi.

1. Şarampol Şenliği
TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en renkli ve coşkulu şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Başkan Türel, Antalyalıların da bu coşkuya yoğun bir katılımla destek verdiğini belirtti. Çocuklarla günün anlamına yakışır kutlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Türel, “Kutlamalarımız Şarampol Caddesi’nde, Antalya’ya yeniden düzenleyerek kazandırdığımız, çok farklı bir görünümle herkesin de beğenisini kazanan projemizin de içinden geçerek devam etti. Çocuklarımızla birlikte bugünün anlamına yakışır bir kutlama vesile oldu. Mayıs ayında da 1. Şarampol Şenliği’nde çok güzel müzik etkinlikleri, konserler, hepsini de birlikte yapacağız” dedi.

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
7 / 8

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü

Başkan Türel çocuklarla birlikte yürüdü
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