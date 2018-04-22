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Başkan Türel’den 23 Nisan masajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda " Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Başkan Türel’den 23 Nisan masajı

Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda " Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. " dedi.
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle yola çıkan Türk Milletinin , vatanı uğruna büyük mücadeleler vererek bağımsızlığını kazandığını ve bugünlere geldiğini hatırlatan Başkan Türel, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milli egemenliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin simgesi olarak 98 yıldır varlığını sürdürdüğünü kaydetti.
Türel mesajında şöyle dedi: " Bizler tıpkı dün olduğu gibi bugün de her şartta ve koşulda vatanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza ve demokrasimize sahip çıkıyoruz. Türk Milleti, 15 Temmuz’da demokrasimize göz dikenlere en güzel cevabı vererek 1920 ruhunu hala kaybetmediğini de herkese gösterdi. Kıymetli Antalyalılar, Sevgili çocuklar, Atatürk, cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının büyükleri olan siz çocuklara emanet etti. Türk milleti için büyük bir anlam taşıyan 23 Nisan’ın kıymetli çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere duyduğu güvenin bir göstergesidir. Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olarak sizler geleceğimizsiniz. Ülkemizin ve dünyanın geleceğine de sizler yön vereceksiniz. Bugün ne yazık ki dünyanın birçok yerinde masum çocukların savaşa, zulme, açlık ve sefalete maruz kaldığını görüyoruz. Çocukların yüzlerinde acı ve ızdırap değil, sevgi ve mutluluk olması en büyük temennimizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların yüzlerinde gülücükler açmalıdır. Geleceğin büyükleri olarak barış, sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünya istemek sizlerin en büyük hakkıdır. "

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