HABER

Başkan Türel'den Atatürk heykeli sözü

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisine, Twitter üzerinden ulaşan ve Antalyaspor Kavşağı'ndaki Atatürk heykelinin ışıklandırmasını yetersiz bulan kişiye yanıt verirken Karayolları'nda olan heykelin sorumluluğunu alarak, 20 gün içinde ışıklandırma sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, 11 Ocak'ta Twitter üzerinden ulaşan, 'ALDIGIKADARUN' ismini kullanan kullanıcı, "Antalyaspor Kavşağı'ndaki zeytin ağaçları ışıklandırılmış güzel de Atatürk heykeli karanlıkta. Neden?" diye sordu. Başkan Türel de aynı gün kullanıcıya Twitter üzerinden yanıt verirken , "O alanın sorumluluğunu Karayolları'ndan devralıyoruz. 20 gün sonra burada aynı saatte buluşalım. Bakalım Atatürk heykelinin ışıklandırması nasıl olmuş, göreceksiniz" dedi.

Bunun üzerine kent sakini ise Menderes Türel'e yanıtında, "Kısa sürede cevap gelir beklentime fena kısa sürede cevap geldi. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Şu an çok güveniyorum 20 gün sözünüze. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.