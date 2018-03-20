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Başkan Tutal engelli öğrencinin umre hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bir ziyareti esnasında kendisinden Umreye gitme isteğinde bulunan engelli öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama öğrencileri ziyaretleri sırasında “Başkanım beni umreye gönderebilir misiniz?” diye istekte bulunan Şöhret Can‘ın isteğini yerine getirmek için gerekli girişimleri yaptıktan sonra verdiği sözü yerine getirdi.

Başkan Tutal engelli öğrencinin umre hayalini gerçekleştirdi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bir ziyareti esnasında kendisinden Umreye gitme isteğinde bulunan engelli öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Özel Eğitim İş Uygulama öğrencileri ziyaretleri sırasında “Başkanım beni umreye gönderebilir misiniz?” diye istekte bulunan Şöhret Can‘ın isteğini yerine getirmek için gerekli girişimleri yaptıktan sonra verdiği sözü yerine getirdi. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencisi Şöhret Can, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın girişimleriyle babası ve annesi ile birlikte Umreye gönderildi.
Seyitharun Cami önünden uğurlanan Şöhret Can, “Şu anda çok mutluyum. Başkanıma ne kadar teşekkür etsem az. En büyük hayalimi gerçekleştirdi. Allah kendisinden razı olsun" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın kızlarının Umre hayalini gerçekleştirmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Can ailesi, “Allah başkanımızdan razı olsun. Kızımız küçük yaştan bu yana Kabe’yi görmek, ziyaret etmek istiyordu. Rüyalarında Kabe’yi görüyordu. Hayali gerçek oldu. Biz başkanımıza bize bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
"Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz" diyen Başkan Tutal, “Şöhret kızımız bizden diğer çocuklarımızdan farklı bir talepte bulundu. Bizde yıllardır yaşadığı özlemini gerçekleştirdik. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Tutal engelli öğrencinin umre hayalini gerçekleştirdi

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