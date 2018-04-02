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Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

KONYA (İHA)

KONYA (İHA)

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

1 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
2 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
3 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
4 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
5 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
6 / 6

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı

Başkan Tutal, kadro sevincini çalışanları ile kutladı
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