Başkan Tutal, kamyoncu ve minibüsçü esnafı ile buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede faaliyet gösteren Taşıyıcılar Kooperatifi, Şoförler Odası ve Minibüsçüler Odası esnafı ile Hasbihal programında bir araya geldi.

Taşıyıcılar Odası salonunda gerçekleştirilen programa; Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Memiş Göktepe, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Minibüsçüler Odası Başkanı Tekin Kayak, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, kamyoncu ve minibüsçü esnafı katıldı. Kamyoncu ve minibüsçü esnafına kazasız, belasız hayırlı kazançlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Mahallelerimizde başlattığımız Hasbihal programlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca şehir merkezimizde sivil toplum örgütlerimizle ve üyeleri ile birlikte toplantılar gerçekleştirelim, çalışmaları değerlendirelim, acil çözülmesi gereken problemleri neler bire bir dinleyelim istedik” dedi. Yerel yönetimlerde 4 yılını tamamladığını kaydeden Başkan Tutal, “Yaptığımız programlar dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Seçim beyannamemizdeki vaatlerimizi yerine getirmenin, başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin sıkıntıları varsa onları da paylaşalım, oda başkanlarımız ve kooperatif başkanlarımızla ortak yapacaklarımız ve belediyemizin kendi yapacaklarını sınıflandıralım, bu yaz döneminde bu eksikliklerimizi tamamlayalım. Sizin tekerlerinizi ilgilendiren bir konu asfalt konusu. Bunun üzerinde bu yıl ciddi çalışmamız olacak. Kooperatifin önünde bulunan 50 metrelik bir caddemiz var. Bu cadde üzerinde bu yaz dönemizde burada düzenleme yapacağız. Maden yolunu karayolları ağına aktarmak için yaptığımız yazışma kabul edilmedi. Büyükşehir ağında değil, Büyükşehir de kabul etmiyor. Seydişehir Belediyesinin imarında değil. Sonuç itibari ile sıkıntı sizde ve bizde kalıyor. Köklü bir çalışma yapılması gerekiyor. Pansuman tedbirlerini bu yol artık kaldırmıyor. Bu konuda oda başkanlarımızla birlikte bir görüşme yaparak Eti Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile görüşerek inşallah bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Projeler ve çalışmaları sunum eşliğinde kamyoncu ve minibüsçü esnafı ile paylaşan Başkan Tutal, esnaflardan gelen talep ve istekleri de dinledi. Başkan Tutal, program sonunda günün anısına Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Memiş Göktepe, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Tekin Kayak ve Taşıyıcılar Kooperatifi Müdürü ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bükücü’ye hediye verdi.