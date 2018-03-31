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Başkan Tutal, Karakavak Mahallesi sakinleri ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Karakavak Mahallesi sakinleri ile hasbihalde buluştu.Hasbihal buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Üç aydır mahalle hasbihallerimiz devam ediyor.

Başkan Tutal, Karakavak Mahallesi sakinleri ile buluştu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Karakavak Mahallesi sakinleri ile hasbihalde buluştu.
Hasbihal buluşmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Üç aydır mahalle hasbihallerimiz devam ediyor. Birkaç mahallemiz kaldı. Bugün sizlerle dertleşmek için buradayız. Bugüne kadar yaptıklarımız ve eksik kalanlarımız neler, bunları sizlerden dinlemek için geldik. Allah razı olsun sizler de teşrif ettiniz. Yerel yönetimlerde yaklaşık dört yılımızı tamamlamak üzereyiz. Gerek kırsal mahallelerimizde, gerek merkez mahallelerimizde hizmetlerimizi programladık. Seydişehir’de ciddi projelerle yola çıktık. Şükürler olsun bir kısmını tamamladık bir kısmını da devam ediyoruz” dedi.
“Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık”
Belediye olarak vermiş oldukları sözleri tuttukları belirten Başkan Tutal, “Vermiş olduğumuz sözlerimizdeki projelerimizi uygulamaya geçirdik. Seydişehir’in standartlarının üzerinde projelerimiz vardı ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Seydişehir’in 55 mahallesi için ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi hizmeti sunmanın gayretinde içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle her geçen gün Seydişehir’in yaşam kalitesini yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.
Projeler ve çalışmaları sunum eşliğinde Karakavak mahalle sakinleri ile paylaşan Başkan Tutal, vatandaşlardan gelen talep ve istekleri dinledi. Başkan Tutal, program sonunda günün anısına Karakavak Mahallesi Muhtarı Murat Uğurlu’ya hediye verdi.

Başkan Tutal, Karakavak Mahallesi sakinleri ile buluştu

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