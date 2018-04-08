Başkan Tutal, yatırımları anlattı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye meclis üyeleri ve basın mensuplarının da katıldığı gezide, hayata geçirilen ve Seydişehir’in çehresini değiştiren projeler hakkında bilgi verdi.

Mahalle Hasbihalleri ile sunum eşliğinde vatandaşlara projeleri anlatan Başkan Mehmet Tutal, hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ilgili bu kez belediye meclis üyelerini düzenlenen gezi ile bilgilendirdi. Birçok projeyi kapsayan gezi programında, meclis üyeleri bölgede yapılan yatırımlarla ilgili ayrıntıları Başkan Mehmet Tutal’dan dinledi. Yatırım tanıtım gezisinde Başkan Tutal, termal tesisleri, Kuğulu Vadisi Projesi ve Seyyid Harun Projesi çalışmalarında gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Başkan Tutal, yapımı devam eden eski Sağlık Meslek Lisesi alanındaki Selçuklu Park, Yeni Modern Makine Parkı binası, yeni itfaiye binası, arıtma tesisi, Lojmanlar Heyecan Parkı, yaşam merkezi olacak Eski Garaj Projesi ve peyzaj çalışmaları devam eden Şehitlik Parkı hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

Yıllardır hayal edilen bu projelerin gerçekleşmeye başladığını kaydeden Başkan Mehmet Tutal, “Bu çalışmalar hepimizin övünç kaynağı olacak çalışmalardır. Termal yatırım yapmak isteyen ciddi yatırımcılarla görüşüyoruz. Bu konuda somut gelişmeler oluyor” dedi.

Termal yatırımlarının önünün açıldığını dile getiren Başkan Tutal, çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için inşaat ihalesinin yapılarak 2018 yılı sonbaharında sosyal tesislerin hizmete gireceğini kaydetti. Havaların ısınması ile Seyyid Harun Veli Cami ve Çevresi Düzenlemesi Projesinde yıkım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Tutal, Mega Projelerinden olan Seyyid Harun Projesinin ilk etabının çevre düzenlemesi sonbaharda bitirileceğini belirtti. Kuğulu Vadisi Projesi göletlerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Başkan Tutal, “DSİ iş makineleri göletlerde çalışmalarına devam ediyor. Kuğulu Vadisi projemiz büyük bir proje. Fakat projemizi tamamlayabilmek için Marangozlar Sanayimizin buradan taşınması gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Diğer çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Tutal, “Arasta Çarşısının cephe giydirme çalışmaları ile ilgili 17 Nisan’da ihalesi yapılacak. Yeni itfaiye binasının arsası belediyemiz tarafından verildi. İnşaat çalışmaları başladı. 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Eski Garaj Projesi ile ilgili inşaat çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Modern Makine Parkı binamız bin 100 metre kapalı alan ve 16 bölümden oluşuyor. Şaban Cengiz Kültür Merkezi yanında bulunan parkımızda yeni oyun alanları ve Macera Oyun Parkı oluşturarak modern bir çocuk bahçesi oluşturduk. Selçuklu Park ise ailelerimizin rahat edebileceği hoşça vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Belediye binamızın arkasında bulunan şehitlikte şehitlerimize ve ailelerine yakışır park ve oturma alanı oluşturduk. Peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlanmak üzere en yakın zamanda açılışımızı yapacağız” şeklinde bilgi verdi.

Bilgilendirme gezisinde meclis üyelerine de çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Tutal, “Seydişehir’in çehresini değiştiren ve büyük bir kent görünümü verecek olan bu önemli yatırımlarımızla, Seydişehir adına övünebilirsiniz. Bu kararlarımızı ve çalışmalarımızı birlikte yaptık. Bu konuda sizlere teşekkür ediyorum. Bugün beraberce yerinde gördüğümüz bu yatırımlarımızda bir sıkıntı görülmüyor, sadece arıtma tesislerinde müteahhitten kaynaklanan gecikme yaşıyoruz. Bu tesisin de yüzde 90’ı bitirildi, KOSKİ bu şekilde devraldı ve önemli bir aksilik olmazsa iki aya kadar da arıtma tesisleri faaliyete geçecek” şeklide konuştu.

Gezi programıyla proje ve yatırımlar hakkında detaylı bilgileri paylaşan Başkan Tutal, Proje turu sonrasında meclis üyelerine Kuğulu Parkta yemek ikram ederek kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.