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Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçede yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve daha verimli çalışmalar gerçekleştirmek için belediyede çalışan personellerle toplantıda bir araya geldi.Sason Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştiren toplantıda konuşan Belediye Başkanı Cuma Uçar, yapılan bütün çalışmalarda halkın taleplerinin göz önünde bulundurulması ve fikrinin alınmasının önemli olduğunu belirterek, bütün personellerin vatandaşlarla diyalog içerisinde olması gerektiğin belirtti.

Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi

Batman’ın Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçede yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve daha verimli çalışmalar gerçekleştirmek için belediyede çalışan personellerle toplantıda bir araya geldi.
Sason Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştiren toplantıda konuşan Belediye Başkanı Cuma Uçar, yapılan bütün çalışmalarda halkın taleplerinin göz önünde bulundurulması ve fikrinin alınmasının önemli olduğunu belirterek, bütün personellerin vatandaşlarla diyalog içerisinde olması gerektiğin belirtti. Uçar, “Belediyemiz dahilinde yaptığımız çalışmaların tümü vatandaşın memnuniyetin artırmak ve daha kolay bir yaşam sunmak amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızda vatandaşlarımızın da fikrini sorarak, yapılan çalışmalar hakkındaki taleplerini göz önünde bulundurmalıyız” dedi.
Toplantıda personellerin sorunlarını dinleyen Başkan Uçar, kendisine yöneltilen sorunların çözüme kavuşturulması için gereğini yapacağını belirtti.

Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi

Başkan Uçar çalışmaları değerlendirdi

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