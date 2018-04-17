Başkan Uçar’dan su müjdesi

Batman Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, katıldığı bir toplantıda ilçenin 50 yıllık su sorununu çözüme kavuşturacak projenin hazır olduğunu belirtti.

Bir konferans salonunda düzenlenen toplantıda belediyenin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cuma Uçar, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerinde ilçenin bir türlü çözülemeyen su sorununu çözüme kavuşturacak proje için yetkili mercilerden söz aldığını belirterek, yeni su hattı için en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Uçar, “İlçemizin yıllardan beri bir türlü çözülemeyen su sorununu Allah’ın izni ile en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. İlçemizin engebeli coğrafi konumu münasebeti ile Mereto dağının eteklerinden ilçeye getirdiğimiz temiz suyu halkımıza daha temiz borularla taşımak için bir takım çalışmalarımız olmuştu. Ancak bu çalışmalarımızı gerçekleştire bilmek için yüklü bir bütçeye ihtiyacımız vardı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz bir takım temaslar sonucunda projemizin onaylanmasını sağladık. Vatandaşlarımızın 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağı bu çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde başlamayı hedefliyoruz” dedi.