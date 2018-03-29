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Başkan Üçok’un anne acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un annesi Fevziye Üçok hayatını kaybetti.Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fevziye Üçok, Yeni Mahalle Hacı Mustafa Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı’na defnedildi.İl Müftüsü Aldülkadir Keşvelioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Üçok’un anne acısı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un annesi Fevziye Üçok hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fevziye Üçok, Yeni Mahalle Hacı Mustafa Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı’na defnedildi.
İl Müftüsü Aldülkadir Keşvelioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile eski milli güreşçi Mahmut Demir de Üçok ailesinin üzüntüsünü paylaştı.

Başkan Üçok’un anne acısı

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