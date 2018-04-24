Başkan Uğurlu’dan festival teşekkürü

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yemek Festivali’nin amacına uygun ve verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirterek herkese teşekkür etti.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali gala yemeği, ödül töreni ve Aleyna Tilki konseri ile son buldu. Kemalpaşa Belediyesi Dere Mesire alanında gerçekleştirilen gala yemeğine katılarak yarışmada dereceye girenlere ödüllerine veren Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Dünyada barış ve kardeşlik yaşatılmalıdır. İnsanların rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun, herkes insan olduğundan dolayı barış ve huzur içerisinde yaşamalıdır. Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak yaklaşık olarak 60 ülkeden farklı kültürleri bir araya getirerek cennet vatanımızın güzellikleri ile barış ve huzura katkı sunduk. Barışın olduğu yerde, sevginin olduğu yerde işler yolunda gider. Bizler, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaş Velilerin kültüründen geliyoruz. Sevgi ile aşamayacağımız engel yoktur” ifadelerini kullandı.