Başkan Ünyelilere hizmetlerini anlattı

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, göreve geldiği 2014 seçimlerinden bu yana geçen 4 yıllık sürede yaptıklarını ve yapacaklarını Ünyelilerle paylaştı.

4 yılık hizmeti geride bırakan Başkan Çamyar, Ünye’de düzenlenen toplantıda 4 yılı değerlendirdi. Dört yıllık hizmetlerin yer aldığı tanıtım filmi gösterisinin ardından konuşan Başkan Ahmet Çamyar, “Hayal her şeyin başıydı” diyerek Ünye Belediyesinin bu başarıyı parayı, zamanı ve bilgiyi iyi yöneterek elde edildiğini belirtti.

“Sırtımızda derin ve ağır bir yük taşıdığımızın bilinci içerisindeyiz”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar şöyle devam etti: “Şehirler baktığımız zaman öyle yerlerdir ki sadece orada yaşam değil, rüyalara bile istikamet verirler. Ünye böyle bir şehir, güneşin denizden doğup, denizden battığı iki güneşli bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin kıymetini gerçekten bilmek lazım, bu şehirde yaşıyorsak, bu şehre borcumuz lazım diyerek yola çıktık. Siyaset yalnız yapılmayan bir sanat, yalnız başına yürünemeyen bir sanat, onun için yanı başınızda ne kadar birileri durursa, ne kadar sizi kitleler desteklerse doğru yaptığınız projelerinin üzerine daha ciddi bir şekilde gidip, daha iyilerini ortaya çıkartmakla ilgili gayret sarf ediyorsunuz. 30 Mart 2014 tarihinde göreve geldiğimizde inanın Başkan yardımcılarımızla beraber belediyeden ayrılış saatimiz çoğu zaman gecenin saat 1’ini, 2’sini buluyordu. Acaba bu dar bütçeyle ne yapacağız, bu kadar personel sayısının maaşını nasıl ödeyeceğiz diye kara, kara düşünmek yerine ekibimizle beraber kolları sıvayıp, hızlı bir çalışma temposuyla yol ve yöntemimizi belirleyerek işe koyulduk. Hayal her şeyin başıydı, bu şehir için hayaller kurduk, ortaya bu minvalde çıktık, onun için o ekiple beraber çıktığımız yolculukta 705 olan personel sayımız 380’ler civarında. Aynı iş görülüyor, daha fazlası görülüyor, 158 olan araç sayımızı 47-48’lere düşürdük. Sadece parçadan elde ettiğimiz rakam 4,5 milyon, yıllık tasarrufumuz. Yakıttan elde ettiğimiz rakam bunun çabası, biz parayı iyi yönetiriz, zamanı iyi yönetiriz, bilgiyi iyi yönetiriz demiştik, işte bunları ortaya çıkarmamızın neticesinde bu akşam 60’ın üzerinde eseri 20 dakikalık gibi kısa bir süre içerisinde izleme fırsatı buldunuz. Siz bize güvendiniz, bizde güveninizi boşa çıkarmamak anlamında ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Bu akşamda 4. yılımızı değerlendiriyoruz, bilgilendirme yaparken aynı zamanda hemşerilerimizle kir ve düşüncelerini de alıyoruz. Güzel bir şehre borcumuzu bu vesileyle ödemiş oluyoruz. Sırtımızda derin ve ağır bir yük taşıdığımızın bilinci içerisindeyiz. Yolumuzun uzun olduğunun da bilinci içerisindeyiz.”

Toplantıya eski Belediye Başkanları Osman Yurt ve Mehmet Türk, Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Başkan Yardımcıları, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, STK’lar, daire amirleri, muhtarlar ve belediye personelleri katıldı.