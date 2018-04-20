HABER

Başkan Usta, Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Akıllı şehirler lüks olmaktan çıktı artık zaruret” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’da bulunan Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlediği “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Akıllı şehirler lüks olmaktan çıktı artık zaruret” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’da bulunan Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlediği “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kongreye katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programda kapsamında konuşma yaptı.

“Hizmetleri bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz”
“Akıllı şehirler artık lüks olmaktan çıktı” diyen Başkan Usta, “Bunun zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini düşünürsek, her birimdeki hizmetlerle bütüncül bir anlayış ve planlamayla ve akıllı otomosyonla şehrin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verileri akıllı bir şekilde yönetmek zorundayız. Para ve emek harcayarak güncelliğini korumak zorunda kaldığımız bu verileri, en iyi şekilde depolar, bu hizmetlere yönelik projeleri en iyi şekilde ortaya koyarsak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“E-belediyeciliği daha ileri seviyelere taşımalıyız”
E-Belediyeciliğin çok önemli olduğunu ancak bunun daha ileri bir safhaya taşınması gerektiğini dile getiren Başkan Usta, “Artık akıllı şehircilik, akıllı verilerin kullanılabilmesi ve bunların yönetilmesinin dönemi başlamıştır. Hedefimiz, önce insan modeli ile çalışma ve bu ülke için çalışarak akıllı bir mahalle ve şehir kurmaktır. Ekolojik şehirleri de artık konuşmak zorundayız” dedi.

<img alt="Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2436628/2436628-148x74.jpg">Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözlerKaramollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.