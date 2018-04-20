Başkan Usta, Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Akıllı şehirler lüks olmaktan çıktı artık zaruret” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’da bulunan Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlediği “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018”e siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kongreye katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programda kapsamında konuşma yaptı.
“Hizmetleri bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz”
“Akıllı şehirler artık lüks olmaktan çıktı” diyen Başkan Usta, “Bunun zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini düşünürsek, her birimdeki hizmetlerle bütüncül bir anlayış ve planlamayla ve akıllı otomosyonla şehrin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verileri akıllı bir şekilde yönetmek zorundayız. Para ve emek harcayarak güncelliğini korumak zorunda kaldığımız bu verileri, en iyi şekilde depolar, bu hizmetlere yönelik projeleri en iyi şekilde ortaya koyarsak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
“E-belediyeciliği daha ileri seviyelere taşımalıyız”
E-Belediyeciliğin çok önemli olduğunu ancak bunun daha ileri bir safhaya taşınması gerektiğini dile getiren Başkan Usta, “Artık akıllı şehircilik, akıllı verilerin kullanılabilmesi ve bunların yönetilmesinin dönemi başlamıştır. Hedefimiz, önce insan modeli ile çalışma ve bu ülke için çalışarak akıllı bir mahalle ve şehir kurmaktır. Ekolojik şehirleri de artık konuşmak zorundayız” dedi.
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