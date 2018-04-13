Başkan Uyan kursiyerlerle buluştu

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti.

İlk olarak Sır Altı Çini Uygulama kursunu ziyaret eden Başkan Uyan, kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Çini işlemeciliğinden elde edilen ürünlerin kursiyerlerin bütçelerine katkı sağlaması için proje geliştireceklerini belirten Belediye Başkanı Uyan, ortaya çıkan eserlerin çok değerli olduğunu dile getirdi. Çini kursuna Çorlu’dan kursiyerlerin geldiğini gören Başkan Uyan, başarılar diledi.

Öğrencilerle satranç oynadı

Daha sonra ilkokul öğrencilerine yönelik açılan birinci seviye Satranç kursunu ziyaret eden Başkan Uyan, öğrencilerle satranç oynadı. Satranç kursu sonrası etüt sınıfını ziyaret eden Başkan Uyan, öğrencilerin sevgi seliyle karşılaştı.

7’den 70’e herkese yönelik Marmaraereğlisi Belediyesi Gençlik Merkezi’nde kurs bulunduğunu belirten Başkan Uyan, "Gençlik Merkezimizde ev hanımlarına yönelik açılan sır altı çini uygulama kursumuz çok büyük ilgi görüyor. Çorlu ilçesinden bile kursumuza katılım var. Önümüzdeki günlerde çinilerimizin kursiyerlerimizin ekonomisine katkısını arttırmak amacıyla proje geliştireceğiz. Marmaraereğlisi’nin tarihini yansıtan eserler burada ortaya çıkacak. Gençlik Merkezimizde satranç kursumuz ve etüt sınıfımız da mevcut. Öğrencilerimiz hem eksikliklerini giderebiliyor, hem de satranç kursumuzla kendilerini geliştirebiliyorlar" diye konuştu.