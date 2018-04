Başkan Uyan, Marmaraereğlisi Belediyespor futbol takımı ile yemekte bir araya geldi

Tekirdağ Marmaraeğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ Süper Amatör Ligi 2017-2018 yılı futbol sezonunu 3. olarak tamamlayan Marmaraereğlisi Belediyespor futbol takımı ile sezon sonu yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, Kulüp Başkanı Servet Ünal, sezon boyunca kendilerine her türlü desteği sağlayan Başkan Uyan’a teşekkür ederek antrenör ve futbolcuları kutladı.

Kulüp Başkanı Servet Ünal’ı, takım antrenörlerini ve futbolcuları tebrik eden Başkan Uyan, "Marmaraereğlisi Belediyespor artık kendini kanıtladı. Sezon boyunca büyük mücadele veren takımız sezonu 3’üncü olarak bitirdi. Yapacağınız tatili iyi değerlendirin. Önümüzdeki sezon tekrar sizleri büyük bir mücadele bekliyor, inanıyorum her yıl üzerine katarak oynadığınız güzel oyun sizleri ve kulübümüzü daha iyi yerlere getirecektir. Bu sezon oynadığınız maçlarda verdiğiniz mücadele Marmaraereğlisi halkı tarafından da takdirle karşılandı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Birçok branşta spor yapan gençlerimizi destekliyor, onları geleceğe hazırlıyoruz" dedi.