Başkan Uysal, Esenyurt’a yapılacak metro ile ilgili konuştu

AK Parti Esenyurt 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt’a yapılacak metroyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve çok sayıda partili katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, "İnşallah bu değişimler ilçemiz adına hayırlı olur. AK Parti’de siyaset yaptığımıza ne kadar sevinsek azdır diye düşünüyorum. Önceki belediye başkanımız burada, yeni belediye başkanımız burada omuz omuza çalışıyor. Böyle bir parti herhalde AK Parti’den başkası olamaz.Ne kadar sevinsek azdır. İnşallah yeni ilçe başkanımız da yeni ilçe başkanımız da omuz omuza çalışacak. Bu sayede bu millet bizim arkamızda, bize güveniyor" dedi.

Başkan Uysal, belediye başkanlığı ya da ilçe başkanlığı görevlerinden ayrılan teşkilat üyelerini hala parti için çalıştıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. "AK Parti demek hizmet demek" diyen Uysal, Esenyurt’a birçok yatırımın yapılacağını ifade ederek, "AK Parti, vatandaşlara ne kadar iyi hizmet götürürüz düşüncesi demek. İnşallah büyükşehir de buraya güzel şeyler yapacak. Mecidiyieköy - Mahmutbey hattı bu yıl sonu, 2019 başı inşallah açılmış olacak. Yeni ihalesi yapılan Mahmutbey- Halkalı, Halkalı -Esenyurt hatları da süresi içinde bitecek. Sözünü aldık, inşallah başlıyor. Burada Belediye meydanına kadar gelen, buradan Avcılar üniversite durağına yetişecek. Onun da kısa zamanda ihalesini yaparız" dedi.

Başkan Uysal, Esenyurtlu partililere seslenerek, gelecek seçimlere iyi hazırlanılması çağrısında bulundu.