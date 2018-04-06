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Başkan Uysal, Esenyurt’a yapılacak metro ile ilgili konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

AK Parti Esenyurt 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt’a yapılacak metroyla ilgili bilgi verdi.AK Parti Esenyurt 4.

AK Parti Esenyurt 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt’a yapılacak metroyla ilgili bilgi verdi.
AK Parti Esenyurt 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve çok sayıda partili katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, "İnşallah bu değişimler ilçemiz adına hayırlı olur. AK Parti’de siyaset yaptığımıza ne kadar sevinsek azdır diye düşünüyorum. Önceki belediye başkanımız burada, yeni belediye başkanımız burada omuz omuza çalışıyor. Böyle bir parti herhalde AK Parti’den başkası olamaz.Ne kadar sevinsek azdır. İnşallah yeni ilçe başkanımız da yeni ilçe başkanımız da omuz omuza çalışacak. Bu sayede bu millet bizim arkamızda, bize güveniyor" dedi.
Başkan Uysal, belediye başkanlığı ya da ilçe başkanlığı görevlerinden ayrılan teşkilat üyelerini hala parti için çalıştıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. "AK Parti demek hizmet demek" diyen Uysal, Esenyurt’a birçok yatırımın yapılacağını ifade ederek, "AK Parti, vatandaşlara ne kadar iyi hizmet götürürüz düşüncesi demek. İnşallah büyükşehir de buraya güzel şeyler yapacak. Mecidiyieköy - Mahmutbey hattı bu yıl sonu, 2019 başı inşallah açılmış olacak. Yeni ihalesi yapılan Mahmutbey- Halkalı, Halkalı -Esenyurt hatları da süresi içinde bitecek. Sözünü aldık, inşallah başlıyor. Burada Belediye meydanına kadar gelen, buradan Avcılar üniversite durağına yetişecek. Onun da kısa zamanda ihalesini yaparız" dedi.
Başkan Uysal, Esenyurtlu partililere seslenerek, gelecek seçimlere iyi hazırlanılması çağrısında bulundu.

"Bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz"
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, kongrede yaptığı konuşmada, "Teşkilatın her kademesinde çalışan, teşkilatı çok seven bir kardeşinizim. Hep ileri giderek, nasıl hızlı gidebilirizi düşünerek birlikte yürüyeceğiz. Bugün de bu kongre için buradayız. Bugüne kadar hiç bir endişem olmayan teşkilatımdan, delegeden bugün de hiçbir endişem yok. Bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Daha yükseklere çekeceğiz. Kim ne anlarsa anlasın. Ömür benim, dua benim. Verecek olan Allah, alacak olan Allah. Eğer bu yolda liderimizle bir zerre önümüzde boşluk olacak, ömründen gidecekse, Allah’ım alsın ömrümden koysun ömrüne. Allah onun ömrünü uzun etsin. Allah bu kutlu davanın ömrünü uzun etsin. Yolumuz çok uzun. Gidilecek yol uzun" dedi.

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