Başkan Uysal, Gazileri ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerini ağırladı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi’nin konuğu olarak Antalya’ya geldi. Pazar günü Uncalı Şehitliği ve ardından Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programlara katılacak heyet, öncesinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Ali Kuş eşliğinde Genel Başkan Gürsel Benan ve Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Uysal: “Minettarız”
Başkan Uysal, “Hepinize minnettarız. Kahramanlıklarınız için teşekkür ederiz” dedi. Gelecek kuşakların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen mücadelenin kadrini ve kıymetini bileceğine ilişkin içinde en ufak kuşku bulunmadığını kaydeden Başkan Uysal, 18 Mart’ın da Türkiye için özel bir gün olduğunu söyledi.
Başkan Uysal, “Çanakkale Savaşı, tarihimizde önemli yeri olan savaşlardandır. Hem ulusal kimliğimizin tekemmül etmesinde hem de o savaştan Anafartalar kahramanı olarak çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa, daha sonra milli mücadelemizi örgütlemiştir. Oradaki kahramanlık bize büyük bir önder kazandırmış ve o Büyük Önder bizi tarih sahnesinden silinmekten kurtarmıştır. Çanakkale Savaşı’nın bizim uluslaşma, millet olabilme yolculuğumuzda da ayrı bir önemi vardır.”
Meşru müdafaa vurgusu
Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından uzun yıllar sonra sınırları dışında bir harekatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Ordumuz, ülkemizin güvenliğini teminat altına almak durumunda kalmıştır. Çok insan kaybediyor, çok şehit veriyoruz ama uluslar kendi güvenliğini korumak, meşru müdafaasını yapmak zorundadır. Her gün gözümüz kulağımız Afrin’de” diye konuştu.
“Savaşları bilmeyen bir kuşak”
İnsanlığın bir gün barış içinde birarada yaşayacaklarına olan inancını dile getiren Ümit Uysal, “İnşallah gelecekte bunlarını yaşanmadığı günler, bunları yaşamayan kuşaklar dünyada var olabilir. İnsanlık değerlerine jeopolitik ve reel politik hep ağır basıyor. İnşallah bunları aşarız” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Başkan Gürsel Benan, plaketle birlikte derneğin flamasını Başkan Uysal’a takdim etti.
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