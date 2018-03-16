Başkan Uysal, Gazileri ağırladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyelerini ağırladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi’nin konuğu olarak Antalya’ya geldi. Pazar günü Uncalı Şehitliği ve ardından Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programlara katılacak heyet, öncesinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Ali Kuş eşliğinde Genel Başkan Gürsel Benan ve Kıbrıs Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Uysal: “Minettarız”

Başkan Uysal, “Hepinize minnettarız. Kahramanlıklarınız için teşekkür ederiz” dedi. Gelecek kuşakların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için verilen mücadelenin kadrini ve kıymetini bileceğine ilişkin içinde en ufak kuşku bulunmadığını kaydeden Başkan Uysal, 18 Mart’ın da Türkiye için özel bir gün olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, “Çanakkale Savaşı, tarihimizde önemli yeri olan savaşlardandır. Hem ulusal kimliğimizin tekemmül etmesinde hem de o savaştan Anafartalar kahramanı olarak çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa, daha sonra milli mücadelemizi örgütlemiştir. Oradaki kahramanlık bize büyük bir önder kazandırmış ve o Büyük Önder bizi tarih sahnesinden silinmekten kurtarmıştır. Çanakkale Savaşı’nın bizim uluslaşma, millet olabilme yolculuğumuzda da ayrı bir önemi vardır.”