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Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, IMKB Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve derslere konuk oldu.Kdz.

Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, IMKB Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve derslere konuk oldu.
Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organizasyonunda Başkan Uysal, IMKB Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Okul Müdürü Haşim Çakır tarafından karşılanan Başkan Uysal, okul önünde bir süre öğrencilerle basketbol ve voleybol oynadı. Başkan Uysal ardından 10-D sınıfında Matematik, 9-C sınıfında ise Almanca derslerine bir süre konuk olarak öğrencilerle sohbet etti.
Okulun konferans salonunda öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Hüseyin Uysal, kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra yaklaşık 1 saat boyunca öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Karşılıklı sohbet havasında geçen toplantıda öğrencilerin Kdz.Ereğli ile ilgili merak ettiklerini ve taleplerini dinledikten sonra tek tek cevap veren Başkan Hüseyin Uysal, eğitime katkılarını her zaman sürdüreceğini belirtti.
Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren ve öğrencilere basketbol ile voleybol topu hediye eden Başkan Uysal, ardından Eylül ayında hizmete girecek olan Kız İmam Hatip Lisesinde okul müdürü Haşim Çakır ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

Başkan Uysal, öğrencilerle buluştu

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