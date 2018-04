Başkan Uysal’a teşekkür plaketi

Antalya’da 20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla, Şubat ayında ilki gerçekleştirilen Tour of Antalya Bisiklet Turu yetkilileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür plaketi takdim etti.

Tour of Antalya Bisiklet Turu yetkilileri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal, “O heyecanı biz de Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlene ödül töreninde yaşadık. Tour of Antalya gibi uluslararası alanda iddiası bulunan etkinliklere Antalya’nın turizmin çeşitlendirmesi, 12 aya yayılması konusunda ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verdiği için bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bununla birlikte etkinliğini kent merkezi organizasyonlarını da önemli olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bir ulaşım aracı olarak bisiklet konusunda farkındalık oluşturması ayrıca önemli. Muratpaşa Belediyesi olarak bu etkinliğe desteğimiz devam edecek” dedi.