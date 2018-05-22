Başkan Uysal'dan İkitelli sanayicilerine ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ni (İOBS) ziyaret ederek, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.

İOSB'un merkezinde gerçekleşen ziyarette Uysal, yeni seçilen İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, sanayicilerden, bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Burada kısa bir konuşma yapan Uysal, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde sanayicilerden gelen talep üzerine geri dönüşüm suyunda yüzde 16,6 indirim yaptıklarını hatırlatarak, bundan İstanbul'daki bütün sanayicilerin yararlanmaya başladığını belirtti.

Sefaköy-Başakşehir Havaray projesini metroya dönüştürdüklerini ve bunun hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım sorununun büyük ölçüde çözüleceğini dile getiren Uysal, Halkalı-Kayaşehir-3. Havalimanı Metro Hattı'nın da bölgeye hizmet edeceğini kaydetti.

İOBS çevresindeki trafik yoğunluğu ile park eden tırların oluşturduğu sıkıntıyı çözmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Uysal, "Mevcut organize sanayi mevzuatında aksayan bir konu varsa düzeltilmesi için sanayicilere gerekli desteği vermeye hazırız." dedi.

Bir saat süren görüşmeden sonra İOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tunalı ve ekibi, Başkan Mevlüt Uysal'ı uğurladı.

