Başkan Uysal’dan İstanbul’a Çiçek Festivali müjdesi

13’üncüsü düzenlenen İstanbul Lale Festivali Başladı. Festival’in açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal 01-30 Mayıs tarihinde yapılması planlanan Çiçek Festivalini müjdeleyerek, ‘‘ İstanbul’da her sene Mayıs ayında Çiçek Festivali yapıp istiyoruz ki, bütün balkonlarda çiçekler olsun’’ dedi.

‘İstanbul Lalesiyle Buluşuyor’ temasıyla 2005 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Lale Festivali’nin açılışı yapıldı. Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşkün bahçesinde yapılan açılışa; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı Uysal 01-30 Mayıs arasında yapılması planlanan Çiçek Festivali’nin de müjdesini verdi.

30 Milyon Lale İstanbul’u Süsledi

‘‘İstanbul’a 30 milyon lale dikildi’’

Festivalin açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ‘‘13 yıl öncesinde yani Lale Festivalleri başlamadan önce İstanbul’u bilenler vardır, bilmeyip sonradan gelenler vardır. Öncesinde İstanbul’da olanlar için lale sadece belirli yerlerde resimlerini gördüğümüz, ismini duyduğumuz bir çiçekten ibaretti. Artık lale festivalinden sonra lale dünyada İstanbul ile özdeşleşmiş, İstanbul’dan hayat bulmuş, İstanbul’dan dünyaya yayılmıştır. Şu anda bizim İstanbul’da ekimini yaptığımız yaklaşık 125 çeşit lale var. 1 Nisan- 30 Nisan arasında ki Lale Festivali’nde yaklaşık Emirgan Korusu’na 3 buçuk milyon adet lale ekimi yaptırdık. İstanbul genelinde ise 30 milyon adet, bu lalelerimiz Türkiye’den temin ediliyor. 1 Nisan- 30 Nisan festival boyunca yapılan bütün etkinliklere yaptığımız harcamamız 10 buçuk milyondur’’ dedi.

‘‘İstiyoruz ki, bütün balkonlarda çiçekler olsun’’

Mayıs ayında yapılması planlanan Çiçek Festivali’nin müjdesini veren Uysal, ’’Tabi, büyük şehrin kargaşası ,yoğunluğunun içerisinde kaybolmuş, unutulmuş. Aynı şekilde İstanbul’da diğer güzel adetlerimiz de kaybolmuş. Yine 01- 30 Nisan arasında lale festivalimiz var ama inşallah o kaybolan İstanbul’un güzelliklerini ortaya çıkaran çiçeklerimizle ilgili de 01 - 30 Mayıs arasında çiçek festivalimiz olacak inşallah. 1 Mayıs’tan itibaren İstanbul’da her sene Mayıs ayında çiçek festivali yapıp istiyoruz ki, bütün balkonlarda çiçekler olsun’’ diye konuştu.

Festival kapsamında Emirgan Korusu başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerine 30 milyon lale dikildi. Yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulan laleler Emirgan Korusu’na gelen amatör ve profesyonel birçok fotoğrafçının ilgi odağı oldu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in rengarenk lalelerin fotoğrafını çekmesi renkli görüntülere sahne oldu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte üzerinde lale desenleri olan pastayı kesmesinin ardından, vatandaşlara bol bol fotoğraf çektirdi.