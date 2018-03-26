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Başkan Uysal’dan LÖSEV ve şehit ailelerine dernek evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede faaliyet gösteren LÖSEV, Şehit aileleri ve Maden Şehitleri Aileleri Dernekleri’ne sahil bandında yer tahsis edildiğini açıkladı.Sosyal sorumluk projelerini hayata geçiren Kdz.

Başkan Uysal’dan LÖSEV ve şehit ailelerine dernek evi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede faaliyet gösteren LÖSEV, Şehit aileleri ve Maden Şehitleri Aileleri Dernekleri’ne sahil bandında yer tahsis edildiğini açıkladı.
Sosyal sorumluk projelerini hayata geçiren Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçedeki kamu yararına çalışan derneklere destek vermeye devam ediyor. Maden şehitleri, Şehit Aileleri ve LÖSEV’in bina yapım işleri ihaleye çıkıyor.
Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği, Türk Kızılay’ı Karadeniz Ereğli Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi’ne binalar tahsis ettiklerini hatırlatan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereği Şubesi’ne, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği’ne ve Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Başkanlığı’na sahil bandında yer tahsis edildiğini ifade etti.
3 ayrı dernek binasının yapım işinin ise 18 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıkacağını ve binaların yapımının da 5 ay süreceğini belirten Başkan Uysal, “Söz verdik yapıyoruz. Buradan şehit ailelerine, maden şehitleri ailelerine ve lösemili çocukların ailelerine müjdeyi vermek istiyorum. Erdemir Ofis yolu mevkiinde yan yana yapılacak olan binalarımız şimdiden ailelerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Uysal’dan LÖSEV ve şehit ailelerine dernek evi

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