Başkan Üzülmez, “Anne-Baba Okulu açacağız”

Kartepe Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen “Çocuk İhmali ve İstismarı” seminerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Anne-Baba Okulu açacağız” dedi.

Kartepe Belediyesi, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Kartepe’de mutlu çocuk, mutlu anne ve baba hedefiyle, “Çocuğumu Koruyorum” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu seminer gerçekleştirildi. Düzenlenen seminere Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Kd. Başçavuş Kadir Kaya, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve davetliler katıldı. Seminerde katılımcılara Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı tarafından bilgi verildi.

Programda konuşmasında çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan “Şehirleri imar ederken çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Gelişen dünya ile birlikte maddi şeylere çok fazla değer verilmeye başlandı. Geleceğimiz olan evlatlarımıza kıymet vermemeye başladık. Çocuğa sahip çıkmak demek cebine harçlığını koyup göndermek değildir. Çocuğa kıymet vermek demek eline cep telefonu vermek değildir. Bunlar yapıldığında geleceğimize dinamit döşediğimizin farkında olmadık. Şimdi uyanmaya başladık. Çocuklarımızı ve geleceğimizi kurtarmak zorundayız” dedi.

Proje kapsamında ‘Anne-Baba Okulu’ açılacağını müjdeleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Toplumumuz için çok önemli olan konuyu gündeme getirdik. Kartepe’de mutlu çocuk, mutlu anne, baba hedefiyle, ‘Çocuğumu Koruyorum’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Çocuk İhmali ve İstismarı’ konulu seminer ile başladık. Proje kapsamında ‘Anne-Baba Okulu’ açacağız. Çocuklarımızın gelişmesine destek vermek için eğitimler verilecektir. Anne ve babanın en kıymetlisi çocuklarıdır. Kartepe Belediyesi olarak Kartepemizde yaşayan herkese doğumundan vefatına kadar sosyal belediyeciliğin bütün gereksinimlerini yerine getiriyoruz. Son günlerde ülkemizin en önemli gündem maddesi olan çocuk istismarının önlenmesi noktasında başlatılan bu projeye Kartepemizde yaşayan bütün anne ve babaları bekliyoruz. Konu çok hassastır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişmesine yönelik verilecek olan bu eğitimler önemlidir” diye konuştu.

Çocuk bakımında sorun çıkmadan soruna engel olunması gerektiğini belirten Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı “Bu proje her zaman aklımdaydı. Bende bir anneyim. Anneliği eğitimle öğrenmedim. Anneliği annemizden, babalığı babamızdan öğreniyoruz. Kimse çocuğuna nasıl davranacağını bilerek doğmuyor. Anne ve babalığı öğrenme sürecinde zaman zaman hatalar yapılıyor. Çocuğumuzu korumak adına önünü kapattığımızın farkında olmuyoruz. Sorun çıkmadan oluşmasına engel olmak önemlidir. Çocuklarımızı korumamız önemlidir. 5 Nisan’dan itibaren de ‘Anne-Baba Okulu’ açıyoruz. Burası okul olmanın ötesinde deneyimlerin paylaşıldığı eğitimler verilecektir. Burada çocuklarımıza davranış şekillerinden sorunların üstesinden gelmeye kadar geniş bir alanda bilgiler verilecektir” dedi.