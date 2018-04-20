Başkan Üzülmez: “Kamu malına zarar ihanettir”

Kartepe’de kamu mallarına verilen zarar hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kamu malına zarar, bu vatana ihanettir” dedi.

Kartepe son günlerde çöp konteynerlerine verilen zararların artması sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez açıklama yaparak kamu malına zarar verenleri sert şekilde eleştirdi. Tahribat görüntülerini değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kamu malına zarar, bu vatana ihanettir. İnsanlığa ve vicdana sığmaz. Nice öksüz, yetimin haklarına girmektir. Az ya da çok milletin parasıdır, bu şekilde gasp edilemez. Bunu yapanların akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler olmasını dilerim. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle işbirliği içerisinde suçluların tespit edilip, cezalandırılması için gerekeni yapacağız” dedi.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların hizmetine sunulan çöp konteynerlerini kırıldığı ve yanıcı maddelerin atılmasından dolayı büyük zarar gördüğünü belirttiler. Yetkililer zarar gören çöp konteynerleri için gereken yasal işlemlerin başlatıldığını, kamu zararının vatandaşa hizmet ederken zaman ve kaynak kaybına neden olduğunu dile getirdi.