Başkan Üzülmez, “Kartepe’ye 1 milyon turist gelmesini hedefliyoruz”

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini misafir eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte sadece Kartepe’ye 1 milyon turist gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Sedat Bayoğlu ve Sevinç Akmeşe’yi makamında kabul etti. KOÜ’lü öğrencilerin sorularını cevaplandıran Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, spor kimliğini ortaya koymasının yanı sıra, “Projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte sadece Kartepe’ye 1 Milyon turistin gelmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kartepe Belediyesi olarak sporu desteklediklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Spor uzmanı istihdamı bakımından Türkiye genelinde Kartepe Belediyesi örnektir. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Kartepe Belediyesi’nde yaklaşık 20 kişi çalışmaktadır. Bunların 17 tanesi Kadın Spor Merkezlerinde görev yapmaktadır. KOÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Atalı belediyemizin danışmanlığını yapmaktadır. Mevcut yasalara uyan bu yönde istihdam sağlayan tek belediye durumundayız” dedi.

Kartepe’ye gelen turist sayısının artmasına yönelik projeleri olduğunun altını çizen Başkan Üzülmez, “Kartepemiz’e daha fazla turist gelmesi yönünde sadece kayak ile sınırlı çalışma yapılmıyor. Tabiat ve Macera Parkı Projelerimiz hazır duruma geldi. Son 50 yılın hayali olan Teleferik Projesi’nde yer teslimi yapıldı. Kartepemiz’e turist gelmesinde çok önemli etken olacaktır. Gençlerimiz başta olmak üzere adrenalin sporlarına ilgi duyanlar için heyecanı yüksek sporlar Kartepemiz’de yapılıyor. Bunlarından biri de yamaç paraşütüdür. Bu yönde takımımızı kurduk. Ülkemizde uçuş mesafesi ve rüzgar katsayısı bakımından ikinci durumdayız” şeklinde konuştu.