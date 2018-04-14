HABER

Başkan Üzülmez Şampiyon Kartepe Masterler Takımı ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Marmara Masterler Ligi’nde şampiyon olan Kartepe Masterler takımı ile bir araya geldi.

Başkan Üzülmez Şampiyon Kartepe Masterler Takımı ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Marmara Masterler Ligi’nde şampiyon olan Kartepe Masterler takımı ile bir araya geldi. Şampiyon olan Kartepe Masterler takımını tebrik eden Başkan Üzülmez, başarılarının daim olmasını diledi.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Marmara Masterler Ligi’nde mücadele eden Kartepe Masterler Takımı şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını alan Kartepe Masterler Takımı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldil. Başarılı bir futbol ortaya koyan Kartepe Masterler, final maçında Gebze Masterler takımını mağlup ederek şampiyon oldu.
Kartepe Masterler Takımını başarılarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Spor alanında yapılan yatırımlarımız geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşamasını sağlayacaktır. Kartepe Masterler Takımı’nın bu başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştır. Sporun her yaşta yapılacağının en güzel göstergesi Masterler Takımımızdır. Burada spor hayatına devam eden bir dönemin sporcu kardeşlerimiz, gençlerimize de güzel örnek olmaktadır. Kartepe olarak sporcularımızın elde ettiği başarıları ilçemizin tanıtımının yanı sıra birlik ve beraberliğimize de önemli katkı vermektedir” şeklinde konuştu.

Başkan Üzülmez Şampiyon Kartepe Masterler Takımı ile bir araya geldi

Başkan Üzülmez Şampiyon Kartepe Masterler Takımı ile bir araya geldi

Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
Ankara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepkiAnkara'dan ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.