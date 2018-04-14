Başkan Üzülmez Şampiyon Kartepe Masterler Takımı ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Marmara Masterler Ligi’nde şampiyon olan Kartepe Masterler takımı ile bir araya geldi. Şampiyon olan Kartepe Masterler takımını tebrik eden Başkan Üzülmez, başarılarının daim olmasını diledi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Marmara Masterler Ligi’nde mücadele eden Kartepe Masterler Takımı şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını alan Kartepe Masterler Takımı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldil. Başarılı bir futbol ortaya koyan Kartepe Masterler, final maçında Gebze Masterler takımını mağlup ederek şampiyon oldu.

Kartepe Masterler Takımını başarılarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Spor alanında yapılan yatırımlarımız geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşamasını sağlayacaktır. Kartepe Masterler Takımı’nın bu başarısı hepimizin göğsünü kabartmıştır. Sporun her yaşta yapılacağının en güzel göstergesi Masterler Takımımızdır. Burada spor hayatına devam eden bir dönemin sporcu kardeşlerimiz, gençlerimize de güzel örnek olmaktadır. Kartepe olarak sporcularımızın elde ettiği başarıları ilçemizin tanıtımının yanı sıra birlik ve beraberliğimize de önemli katkı vermektedir” şeklinde konuştu.