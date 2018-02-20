Başkan Vekili Çiçekli’den iki halk plajı müjdesi

Van’ın ilk ve tek halk plajını hizmete sokarak kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede bu yıl iki halk plajını dana hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde halkın kullanımı için yapılan ve kentin tek ‘halk plajı’ olma özelliğini taşıyan plaja alternatif iki adet daha plaj yaptırılacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl açılışı ile birlikte bölge başta olmak üzere Türkiye kamuoyunda en çok konuşulan hizmetlerin başında gelen halk plajı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelmişti.

"Geçen yılın en çok konuşulan hizmeti”

Halkın büyük beğenisini toplayan halk plajına gösterilen yoğun ilgiden dolayı Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, iki ayrı plajın daha yapılacağının müjdesini verdi. Açtıkları halk plajını kullananların yüzde 40’ndan fazlasının İranlı turistlerden oluştuğunu ifade eden Çiçekli, Van’daki turist sayısının artmasının tek sebebinin devlet olduğunu belirtti. İranlıların burada kalmaları için daha çok ilgi çekici şeylerin yapılması gerektiğini anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Biz halk plajı yaptık. Burada kano, şezlong ve şemsiyelerden tutun birçok etkinliğin yapılabildiği faaliyetler var. Bu yıl jet-ski’si başta olmak üzere her şeyi bulunduracağız” dedi.