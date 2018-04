Başkan Vekili Nihat Can, Ardahanlı öğrencileri ağırladı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ardahan’dan gelen 90 öğrenciyi ağırladı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanacak Ardahan’daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilerine devam ediyor. Bilecik’e gerçekleştirilen gezinin üçüncü ayağında, Ardahan’ın Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitim gören 90 ortaokul öğrencisi, Bilecik ve ilçelerindeki tarihi yerleri gezdi. Şeyh Edebali Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ni gezdikten sonra Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can’ı ziyaret eden öğrenciler ilde duydukları hayranlığı ifade ettiler. Gezileri kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Vekili Nihat Can’ı da ziyaret eden öğrenciler, Bilecik tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Vekili Nihat Can, Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında kenti ziyaret eden öğrencileri ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek öğrencilere teşekkür etti. Bilecik hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Vekili Nihat Can; ‘’Yurdumuzun bir başka köşesinden Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde Ardahanlı öğrencilerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik; diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri. Dolayısıyla tarihi itibariyle zengin bir geçmişe sahip ve tarihi bir yer. Sizlere bu güzel imkanları sunan bakanlığımız yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah gezip gördüğünüz yerlerle bilgi ve birikiminizi arttırırsınız. Gittiğiniz yerlere ve şehrinize Bilecik’ten selamlarımızı iletin. Yolunuz açık olsun’’ ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Bilecik’te olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Nihat Can’a teşekkür etti.

Ardahan Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Esra Ezgi Demirci, ziyaret sonunda Başkan Vekili Nihat Can’a Posof’a ait hediyeler takdim ederken, Başkan Vekili Nihat Can, Demirci’ye üzerinde Osmanlı Arması bulunan tablo hediye etti.