Başkan Vergili esnaf ziyaretlerinde

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti.
Vergili, kent genelinde bir süredir devam eden esnaf ziyaretlerinde esnafın sorunlarını ve şikayetlerini dinlediklerini söyledi.
Başkan Vergili, “ Fırsat buldukça esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Varsa eleştiri, öneri veya taleplerini dinliyoruz. Buna göre kendimize yön veriyoruz. Esnafımızla, halkımızla, muhtarlarımızla bir ve beraberiz. Kapımız sürekli açık. Hiç kimseyi boş çevirmiyoruz. İmkanlarımız dahilinde ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Belediyeye gelenleri geri çevirmemek için uğraşıyoruz. Bu makamlar gelip geçicidir. Bu makamlar millete hizmet etme yeridir. Çözümsüzlüğü asla kabul etmiyoruz. Fırsat buldukça merkezdeki ve mahallelerimizdeki esnaf arkadaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.
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