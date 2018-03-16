Başkan Vergili esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, esnaf ziyaretlerine 5000 Evler semtinde devam etti.
Vergili, 5000 Evler semtinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, şikayet ve taleplerini dinledi.
Ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, iki ayda yaklaşık bin esnafı ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Vergili, “ 2018 yılının ilk günlerinde başladığımız esnaf ziyaretlerimizde, iki aylık bir süre içerisinde yaklaşık bin 6 eesnaf arkadaşımızı ziyaret etmiş bulunmaktayız. Fırsat buldukça hiçbir esnaf arkadaşımızı ayırt etmeden, en ücra köşedeki esnaflarımız da dahil olmak üzere merkezdeki ve mahallelerimizdeki ziyaretlerimize devam edeceğiz." dedi.
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