Başkan Yağcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bursa temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı ise gerçekleştirdiği ziyaret hakkında yaptığı kısa değerlendirmede; ‘’Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli dostum Alinur Aktaş’ı ziyarette bulundum. Ulu şehir Bursa Osmanlı’ya dirilişin ve kuruluşun şehri Bilecik’ten sonra ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Kardeş şehir Bursa aynı zamanda Osmanlı’nın kurulduğu Bilecik’imiz ile benzer bir tarihi geçmişe sahip. Hem komşumuz, hem de benzer tarihi geçmişe sahip olduğumuz Bursa ile bugüne kadar karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu ilişkilerin karşılıklı olarak daha da geliştirilmesi için kardeş şehir Bursa ile daha da güçlü hale getireceğiz. Değerli dostum Alinur Aktaş’a misafirperverliği sebebiyle teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret sonunda meslektaşı Aktaş’a, üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo hediye ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya üzerinde Bursa’daki tarihi yerlere ait resimlerin olduğu tablo hediye etti.