Başkan Yağcı esnafla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kent esnafı ile bir araya gelerek yıkılmadan önce Seven Çarşısı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nın temel atma çalışmalarını inceledi.
Başkan Yağcı, hafta sonunda ilk olarak Sabri Özlü ve Recep Fatih Yıldırımın ortaklığında açılan iş yerinin açılışına katıldı. Başkan Yağcı, açılış öncesi iş yeri sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, " Her geçen gün büyüyüp ve birbirinden güzel iş yerlerini bünyesine dahil eden şehrimizdeki gelişim ve büyüme bizleri mutlu ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz iş yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, iş yeri sahiplerine de bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Açılışı, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 18. dönem Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Ardından kent esnafını esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Yağcı, "Şehrimize hizmet veren esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizler de esnafımızın yanında olarak çalışmalarımıza ilişkin onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz. Destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nı gezdi
Başkan Yağcı son olarak, yıkılmadan önce Seven Çarşısı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nın temel atma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yağcı, "Bilecik Belediyesi olarak ekiplerimiz birçok noktada faaliyet gösteriyor. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları inceliyoruz. Şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı projemizde devam eden çalışmaları inceledik. Projemiz kentin gerçekten çok önemli ve güzel çalışmalarından birisi olacak. İnşallah buradaki çalışmaların yıl sonuna kadar şekilleneceğini planlıyoruz. Şehrimiz ve vatandaşlarımıza hizmetine en kısa sürede sunmanın gayretinde olacağız" dedi.
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