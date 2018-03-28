HABER

Başkan Yağcı Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katılan Başkan Yağcı, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Yağcı Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katılan Başkan Yağcı, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Yağcı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanımız Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
Hatay'dan kahreden şehit haberi!Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Herkes bu uygulamayı konuşuyor! İsminiz rehbere nasıl kaydedildi?Herkes bu uygulamayı konuşuyor! İsminiz rehbere nasıl kaydedildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.