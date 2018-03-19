Başkan Yağcı, öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı makamında Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında ağırladığı öğrenci ve öğretmenlerin projelerini dinledi ve sorularına cevaplar verdi. Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Mercan, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Nurcan Yalçın ile Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan Proje Okulunda yer alan öğrenciler, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya, hazırladıkları projelere ilişkin bilgiler verdi ve sorularına cevap aldı. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Bilecik’in her geçen gün gelişip büyüdüğüne işaret eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; ‘’Bilecik ilimizin güzide okulu Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ayhan Mercan, Coğrafya Öğretmeni Nurcan Yalçın ve Fen ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan Proje Okulunda yer alan, geleceğimizin teminatı öğrenci kardeşlerimiz ziyarette bulundular. Yürütmüş oldukları proje kapsamında El Ele Geleceğe Projesi ve Yüksek Hızlı Tren ve Hızlanan Bilecik Projesi konuları hakkında sorular yönelttiler. Araştırmış oldukları projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunduk. Hocalarımızın rehberliğinde öğrenci kardeşlerimizin hazırlamış oldukları çalışmalarda başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Mercan ve beraberindekiler ise Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.