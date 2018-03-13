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Başkan Yağcı, vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında vatandaşlar ile bir araya geldi.Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yağcı, "Belediye başkanlığı olarak halkımıza hizmet etmeye başladığımız 2004 yılından bu yana halkımızla birlikte olma noktasında her fırsatı değerlendiriyoruz.

Başkan Yağcı, vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, makamında vatandaşlar ile bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yağcı, "Belediye başkanlığı olarak halkımıza hizmet etmeye başladığımız 2004 yılından bu yana halkımızla birlikte olma noktasında her fırsatı değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyacı olduğunda her gün onların yanında olma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bugün de haftanın ilk günü hemşehrilerimizden gelen görüşme talepleri çerçevesinde kendileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Hemşehrilerimizin şehrimize ilişkin fikirlerini aldık ve bu noktada onların talep ve isteklerini dinledik. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele gönül gönüle vererek tüm problemlerimizi hep birlikte çözeceğiz. Göreve başladığımızda dediğimiz gibi hep birlikte daha iyiye daha güzele gitmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda ilk günkü aşkla durmadan yorulmadan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Yağcı, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Yağcı, vatandaşlarla bir araya geldi

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