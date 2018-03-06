Başkan Yağcı’nın ’’8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ’’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ dolayısıyla yayımladığı mesajında; ‘’Kadınlarımıza değer veriyoruz ve onlara layık hizmetler gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Yağcı, mesajında; ‘’Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Türk kadınının kurulan ilk Türk devletinden bu yana devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer aldığını ve buna paralel olarak gereken saygınlığı gördüğünü unutmamak gerekir. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir. Şanlı tarihimize baktığımızda ismini tarihe altın harflerle yazdığımız öyle büyük kadın neferler olmuştur ki, günümüze ışık tutmuş ve günümüz kadınları da bu yolda kendilerine bırakılan bu ışığı benimseyerek yaşantılarına yön vermişlerdir. Bilecik Belediyesi olarak sadece söz ile değil gerçekleştirdikleri projeler ile kadınlarımıza değer vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan ailenin çekirdeği hükmünde olan ve tüm toplumlarda büyük bir değeri olan kadın, Bilecik Belediyesi hizmet anlayışında da en ön plandadır. Çok değer verdiğimiz kadınlarımız için gerçekleştirdiğimiz birbirinden güzel eserler, bu düşüncemizin göstergesidir. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bu anlamda ilimizde bulunan bütün mahallelerimizdeki kadınlarımızı, geleneksel olarak düzenlediğimiz ’’Komşularımla Buluşuyorum’’ etkinliklerinde bir araya getiriyor ve belediye olarak fikir ve önerilerini alıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız Mahalle Konakları, Osmanlı El Sanatları Merkezimiz, Kadın Spor ve Yaşam Merkezlerimiz, Sultaneli Çarşısı ve Hayme ana Sultanevi Hanımlar Kahvesi gibi güzel ve birbirinde değerli hizmeti, kadınlarımıza değer verdiğimiz için gerçekleştirdik ve bunun haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte 16 dev projemiz arasında bulunan Sultaneli Çarşısı projemiz ile de kadınlarımız, yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin satışını yaparak, aile bütçelerine katkı sağlarken, yine hanımlarımız için yapacağımız Hanımlar Kahvesi onların güzel vakit geçirecekleri bir mekan olacaktır. Bizlere her alanda rehber olan, yaşantımız boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen fedakar analarımıza ve ablalarımıza saygı ve sevginin olduğu bir dünya dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye belirtti.