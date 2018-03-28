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Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir’deki temasları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir temasları kapsamında ilk olarak BEBKA’nın Mart ayı toplantısına katılarak, ardından Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir Bölge Direktörü Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir’deki temasları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Selim Yağcı, Eskişehir temasları kapsamında ilk olarak BEBKA’nın Mart ayı toplantısına katılarak, ardından Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir Bölge Direktörü Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Yağcı,” Eskişehir temaslarımız kapsamında ilk olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Mart ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısını Eskişehir ilimizde gerçekleştirdik. Gündemdeki konuları görüşmek suretiyle faydalı bir toplantıyı gerçekleştirdik. Aldığımız kararların başta ilimiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Ardından, Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Eskişehir Bölge Direktörü Muzaffer Yalçın’a ziyarette bulunduk. Bilecik Belediyesi olarak, ilimizin birçok noktasında devam eden yer altı ve buna bağlı çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak adına güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Yağcı’nın Eskişehir temasları

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