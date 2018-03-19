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Başkan Yaktı, ASP Bakanlığının hizmetlerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan hizmetleri açıkladı.Parti binasında basın toplantısı düzenleyerek yapılan hizmetleri anlatan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzur evi sayısının 130, bakılan yaşlı sayısının ise 12 bin 339 olduğunu ifade etti.

Başkan Yaktı, ASP Bakanlığının hizmetlerini anlattı

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan hizmetleri açıkladı.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyerek yapılan hizmetleri anlatan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzur evi sayısının 130, bakılan yaşlı sayısının ise 12 bin 339 olduğunu ifade etti. Yaktı, "Huzurevlerinde yaşlılara götürülen hizmetlere bakıldığında; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek kapsamında psikolojik ve sosyal kaynaklı sorunların çözümünde yardımcı olunması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi, zamanlarının değerlendirilmesi, aktivitelerinin devamının sağlanması, beslenme, temizlik, boş zamanlarının değerlendirilmesi gibi hizmetler verilmektedir. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu kalıcı ya da geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren yaşlıların ümitlenmiş fonksiyon kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve yeteneklerini geliştirerek fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden var olan kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesine yönelik çalışma ve yardımların tümüdür" dedi.
Yaşlı yaşam evi hizmeti kapsamında yapılan hizmetleri de anlatan Yaktı, "Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan veya kuruluşa kabul koşullarını taşıyan, sosyal, psikolojik, fiziksel gelişimlerini bağımsız olarak karşılayabilen yaşlıların yaşlı yaşam evlerinde; sosyal çevreden soyutlanmadan yaşam koşullarının yükseltilerek ev ortamında bakımlarını sağlamaktır. Gündüzlü hizmetler; huzurevi bakımını tercih etmeyen sosyal, fiziksel ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan 60 yaş ve üzerinde olup bulaşıcı hastalığı ile herhangi bir özrü bulunmayan yaşlıya psiko-sosyal destek hizmeti verilmesidir" ifadelerini kullandı.
Evde yaşam Destek Hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarla sağlık hizmetleri verildiğini ifade eden Yaktı, "Psikolojik destek ve yönlendirme hizmetleri, rehberlik ve mesleki danışma hizmetleri, sosyal destek hizmetleri, kişisel bakım, ev temizliği, yemek yapımı hizmetleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza toplu taşıma araçlarında şehir içinde ücretsiz, şehirler arası demiryolu ve denizyolu hatlarında ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanmaktadır" diye konuştu.
Son olarak engelli ve yaşlı dostu teknolojik evler hakkında bilgi veren Yaktı, "NesilFEST etkinliği kapsamında kurulan stantlar ve söyleşi noktalarıyla genç ve yaşlılar aktif yaşam modeli ve modülleri çerçevesinde bir araya gelmektedir. Projenin en önemli çıktısı engelli ve yaşlı dostu teknolojik evler oldu. Bu kapsamda 65 yaş üstü yaşlıların ve yürüme engeli olanların yaşamlarını kendi evlerinde güvende ve konforlu sürdürebilmeleri için teknolojik, ergonomik ve çevre dostu konut projeler tasarlanması planlanıyor. Yaşlıların gençlerle bir araya gelerek sosyal yaşama katılımlarını güçlendirmeyi hedefleyen AYNA projesiyle, kuşak farkı azaltılarak yaşlıların toplumda aktif rol almaları sağlanarak gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine katkıda bulunuluyor" dedi.

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