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Başkan Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katıldı.

Başkan Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Acar’ı tebrik etti. Ardından kısa bir açıklama yapan Başkan yalçın, “Pazaryeri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katılım sağladık. Bugüne kadar özveri ile görevi üstlenen Ahmet Acar ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Başkan Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine katıldı

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