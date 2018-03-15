Başkan Yalçın’dan Orman İşletme Şefi Aksen’e hayırlı olsun ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Orman İşletme Şefliği’nde yeni atana Mutlu Aksen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın, Pazaryeri’nde bulunan Bahçesultan Orman İşletme Şefliğine atanan Mutlu Aksen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından kısa bir açıklamada bulunan Yalçın, “İlçemizde yeni hizmete giren Orman İşletme Müdürlüğü Bahçesultan İşletme Şefliği’ne yeni atanan Mutlu Aksen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.