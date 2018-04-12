HABER

Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in bazı köy muhtarları Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret ettiler.Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik’in bazı köy muhtarları Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret ettiler.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Günüören Köyü Muhtarımız Osman Çakır, Fatih Mahallesi Muhtarımız Ahmet Zengin ve Günüören köyünden kardeşlerimiz bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden ve güzel sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Süper Loto sonuçları 12 Nisan çekilişi! Süper Loto sonucu sorgulama!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Marmaray'da hareketli dakikalar... Seferler durdu!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.