Başkan Yaman muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik’in bazı köy muhtarları Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret ettiler.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Günüören Köyü Muhtarımız Osman Çakır, Fatih Mahallesi Muhtarımız Ahmet Zengin ve Günüören köyünden kardeşlerimiz bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden ve güzel sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.