Başkan Yaman umreye gidecek olan vatandaşı ziyaret etti

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, umreye gidecek olan vatandaşları evinde ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kutsal topraklara gidecek olan Haşim Üçler’i evinde ziyaret ederek yapacak oldukları ibadetin kabul olmasını diledi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, “Umre ziyaretine gidecek olan Haşim Üçler amcamızı ve eşlerini ziyaret ettik. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin” dedi.