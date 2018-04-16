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Başkan Yaman umreye gidecek olan vatandaşı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, umreye gidecek olan vatandaşları evinde ziyaret etti.Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kutsal topraklara gidecek olan Haşim Üçler’i evinde ziyaret ederek yapacak oldukları ibadetin kabul olmasını diledi.

Başkan Yaman umreye gidecek olan vatandaşı ziyaret etti

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, umreye gidecek olan vatandaşları evinde ziyaret etti.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kutsal topraklara gidecek olan Haşim Üçler’i evinde ziyaret ederek yapacak oldukları ibadetin kabul olmasını diledi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, “Umre ziyaretine gidecek olan Haşim Üçler amcamızı ve eşlerini ziyaret ettik. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin” dedi.

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